Empfehlung - Messerangriff in Nordhorn war „potenziell lebensbedrohlich“

Nordhorn/OsnabrückDer 21-jährige Nordhorner hatte seine Ex-Freundin und ihren Begleiter im vergangenen Oktober in der Nordhorner Blumensiedlung bei einem Messerangriff schwer verletzt. In der dritten Verhandlungsfortsetzung vor dem Landgericht Osnabrück bestätigte der Rechtsmediziner: Die Messerstiche waren in beiden Fällen „potenziell lebensbedrohlich“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/messerangriff-in-nordhorn-war-potenziell-lebensbedrohlich-293597.html