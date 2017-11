Empfehlung - Messe „Lebens(t)räume“ in der „Alten Weberei“ eröffnet

Nordhorn. Längst ist die Digitalisierung auf ihrem Eroberungszug bis in die heimischen vier Wände vorgerückt. Das Bild eines gemütlichen Eigenheims wird ergänzt durch elektronische Systeme, die per Tastendruck auf dem Mobiltelefon beispielsweise Lampen oder Heizungen steuern. „Smart Home“, das intelligente Zuhause, ist auch auf der 18. Messe der „Lebens(t)räume“ anzutreffen, die am Freitag im „Kulturzentrum Alte Weberei“ eröffnet wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/messe-lebenstraeume-in-der-alten-weberei-eroeffnet-213379.html