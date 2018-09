Meppener Moorbrand: THW Nordhorn verpflegt Helfer

200 Brötchen in zwei Stunden: Der THW-Ortsverband Nordhorn ist für die Verpflegung der Lösch- und Einsatzkräfte beim Moorbrand in Meppen hinzugezogen worden. In kurzer Zeit musste Frühstück für 80 Helfer und Mittagessen für 130 Helfer organisiert werden.