Empfehlung - „Mentor“: Leseförderung braucht ein lebendiges Netzwerk

Nordhorn Mehr als 250 ehrenamtliche Helfer gehören in der Grafschaft dem Verein „Mentor“ an, der Kinder mit Leseschwäche unterstützt. Die Mentoren sind an 33 Schulen – meist Grund- aber auch Haupt- und Oberschulen – im Einsatz, jedes Kind wird eine Stunde pro Woche im „Eins-zu-Eins“-Prinzip gefördert. Der Grafschafter Verein mit seiner Vorsitzenden Inge Lange gehört dem „Mentor“-Bundesverband an, welcher drei bis vier regionale Fachtage pro Jahr veranstaltet – und so auch am Mittwoch in der Volkshochschule in Nordhorn. Neben Leselernhelfern waren auch Vertreter regionaler Bildungsträger vor Ort, die die Bedeutung eines gemeinsamen Netzwerks für die Leseförderung betonten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mentor-lesefoerderung-braucht-ein-lebendiges-netzwerk-288182.html