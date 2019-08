Empfehlung - Mensch und Tier im Wettbewerb um den „Goldenen Hund“

Nordhorn Der Hundesportverein „Crazy Dogs“ hat am Wochenende seinen „2. Crazy Agility Cup“ ausgerichtet. Dabei starteten zahlreiche Teilnehmer aus der gesamten Region so wie auch aus dem hohen Norden und den Niederlanden. Mit ihren Vierbeinern traten sie in den verschiedenen Leistungsklassen an, um als Gesamtsieger des Turniers den „Goldenen Hund“ mit nach Hause nehmen zu dürfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mensch-und-tier-im-wettbewerb-um-den-goldenen-hund-315404.html