Menkenweg in Nordhorn für zwei Tage voll gesperrt

Nordhorn Am kommenden Montag und Dienstag, 11. und 12. März, wird der Menkenweg bis jeweils zirka 16 Uhr voll gesperrt. Für die beiden Tage ist die Herstellung des Anschlusses der Straße an den Heseper Weg geplant. Eine Einfahrt in die Straße ist in dieser Zeit laut Auskunft der Stadt Nordhorn nicht möglich. Die Anlieger werden um Verständnis gebeten.