Empfehlung - Meisterkurs des „Ensembles Modern“ gastiert im Kloster

Nordhorn Vorbehalte gegenüber Werken des 20. Jahrhunderts ausräumen: Das ist ein Ziel der Arbeit des Frankfurter „Ensembles Modern“, das seit 30 Jahren erfolgreich zeitgenössische Musik pflegt. Seit zehn Jahren gehört dazu das Projekt „epoche_f“. Darin finden Meisterkurse für zeitgenössische Musik mit Preisträgern des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ und der European Union of Music Competitions for Youth statt, die von Dozenten des „Ensembles Modern“ geleitet werden. In diesem Jahr fanden die Kurse erstmals im Kloster Frenswegen statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/meisterkurs-des-ensembles-modern-gastiert-im-kloster-243228.html