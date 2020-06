Nach einigen Verzögerungen laufen die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus an der Denekamper Straße in Nordhorn nun auf Hochtouren. Für Baukosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro entsteht bis zum Spätsommer nächsten Jahres ein zweigeschossiges Gebäude in Stahlbeton- und Mauerwerksbau mit Klinkerfassade für Verwaltungsbereich, Mannschafts- und Schulungsraum sowie eine Fahrzeughalle mit zehn Stellplätzen. Foto: Konjer