Mehrsprachige Museumsnacht in Nordhorn

Nordhorn Angeboten werden verschiedensprachige Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellung „Mit Vergangenheit in die Zukunft“: in arabischer Sprache um 18.30 Uhr, in Plattdeutsch und Hochdeutsch um 20.30 Uhr. Um 19.30 Uhr liest Reinhard Prüllage zum Thema Schönheit und Mode. Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro (ermäßigt 3 Euro), für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei.