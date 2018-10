Empfehlung - Mehrere Rotlichtblitzer in Nordhorn stillgelegt

Nordhorn An insgesamt fünf Standorten im Stadtgebiet hat die Stadt Nordhorn sogenannte Rotlichtüberwachungsanlagen der Firma Jenoptik vom Typ „Traffipax TraffiPhot III“ (TPH III) in jeweils zwei Fahrbahnrichtungen installiert. Nach Angaben der Stadt werden diese Anlagen temporär und im Wechsel mit Kameras bestückt, um mögliche Rotlichtsünder an den jeweiligen Ampelanlagen zu überführen. Demnach wird immer nur an drei Standorten gleichzeitig überwacht. Seit März verweilen die drei Kameras jedoch an ihren Standorten, die übrigen zwei Installationen wurden stillgelegt. Grund ist eine geänderte Aufbauanleitung für die Rotlichtblitzer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mehrere-rotlichtblitzer-in-nordhorn-stillgelegt-259117.html