Empfehlung - Mehr Platz für Leoparden im Nordhorner Tierpark

Nordhorn Schon im Dezember will Nils Kramer mit den vorbereitenden Bauarbeiten beginnen. Vorausgegangen waren lange Abstimmungsprozesse unter Experten, erklärt Kramer: „Wir haben die letzten Monate intensiv recherchiert, getüftelt und Ideen abgeklopft. Jetzt gehen wir in die nächste Phase.“ Die neue Leopardenanlage soll nach Angaben des Tierparkleiters vier Mal so groß wie das bisherige, in die Jahre gekommene Gehege ausfallen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mehr-platz-fuer-leoparden-im-nordhorner-tierpark-247676.html