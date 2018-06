Empfehlung - Mehr Komfort für Wohnmobilisten am Vechtesee?

Nordhorn. Irmgard und Klaus Pötsch sind rundum begeistert. Das Paar aus München, das im Rentenalter nach Ostfriesland umgesiedelt ist, lobt den Wohnmobilstellplatz am Nordhorner Vechtesee in den höchsten Tönen. „Wir lieben diesen einfachen Stellplatz mit seiner tollen Lage direkt am See und an der Innenstadt“, sagt Klaus Pötsch. Für die beiden Globetrotter ist die Grafschafter Kreisstadt ein ideales Ausflugsziel: viel Wasser, schöne Natur, eine lebendige Innenstadt mit Geschäften und Gastronomie. „Das einzige, was wir vermissen, ist ein Toilettenhaus.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mehr-komfort-fuer-wohnmobilisten-am-vechtesee-237958.html