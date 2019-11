Empfehlung - Mehr Komfort für mehr als 7000 Tagesgäste

Nordhorn Rund 45 Euro pro Tag gibt ein Wohnmobilreisender im Durchschnitt in der Stadt aus, in der er mit seinem Fahrzeug Station macht. Für Handel und Gastronomie in Nordhorn durchaus ein Wirtschaftsfaktor, denn pro Jahr steuern rund 7000 Tagesgäste den Wohnmobilstellplatz am Vechtesee an - Tendenz steigend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mehr-komfort-fuer-mehr-als-7000-tagesgaeste-331715.html