Medizinertest verbessert Chancen auf Studienplatz

27 deutsche Hochschulen werden die Ergebnisse des Tests für medizinische Studiengänge bei der Vergabe ihrer Studienplätze berücksichtigen. Es handelt sich um einen Test, der am Sonnabend, 11. Mai, auch in den Emslandhallen in Lingen durchgeführt wird.