Empfehlung - McDonald’s-Kreuzung wird zum Nadelöhr

Nordhorn Nach der Freigabe der Nordspange der neuen Nordumgehung und dem Ende der Sommerpause wird nun mit Hochdruck an der „Ostspange“ gearbeitet: der Verlängerung der Osttangente parallel zur Wietmarscher Straße bis an die Nordumgehung. Diese Arbeiten erreichen nun den Kreuzungsbereich am Altendorfer Ring. Zwischen Einmündung Bosinks Kamp und der Kreuzung wird die frühere Fahrbahn der Wietmarscher Straße komplett weggenommen und durch eine neue Trasse ersetzt. Sie verlängert die bestehende Osttangente über die Kreuzung hinweg nach Norden. Dazu wird auch die Kreuzung selbst umgetaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mcdonalds-kreuzung-wird-zum-nadeloehr-315258.html