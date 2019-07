Empfehlung - Mattis Büttelmann erfolgreich beim Geschichtswettbewerb

Nordhorn Eigentlich hat er mit Geschichte gar nichts am Hut: Mattis Büttelmann, Schüler der 11. Klasse am Evangelischen Gymnasium Nordhorn, interessiert sich eher für naturwissenschaftliche Fächer. Nun ist ihm allerdings ein Achtungserfolg gelungen: Beim 26. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wurde er von insgesamt rund 5600 Einsendungen mit einem der 21 niedersächsischen Landespreise in seiner Altersgruppe ausgezeichnet. Seine Arbeit mit dem Thema „Nordhorn 1945: Eine Stadt erlebt Hunger, Hochwasser Heimatlose – und Hoffnung im Aufbruch?“ hat die Juroren überzeugt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mattis-buettelmann-erfolgreich-beim-geschichtswettbewerb-309059.html