Empfehlung - Mathias Meyer-Langenhoff veröffentlicht Jugendkrimi

Nordhorn „Wille und das Ungeheuer vom Vechtesee“ – so heißt das neue Jugendbuch von Mathias Meyer-Langenhoff. Wie der Titel verrät, spielt der Jugendkrimi, der anfangs ein Monsterkrimi zu werden droht, in Nordhorn, im und am Vechtesee, in Nordhorns Stadtteilen und Straßen sowie in Bochum und Bad Iburg. Das mag seinen Reiz für die Grafschafter Jugend haben, weil das Lokalkolorit für Einheimische sehr anschaulich ist. Man kann die Schauplätze der Ganovenjagd bis hin zu bestimmten Landschaftsecken und Häusern genau identifizieren. Doch darüber hinaus bietet die Detektivgeschichte à la drei Fragezeichen Spaß und Spannung durchaus auch für anderswo Beheimatete. Erschienen ist das Buch 2018 im „Papierfresserchens MTM-Verlag“ Lindau, hat 134 Seiten, ist lesefreundlich gegliedert in viele Kurzkapitel und kostet als Broschüre 10,90 Euro. Der Autor kann seinen Beruf als Lehrer, der Kinder und Schule kennt, nicht verleugnen und auch nicht sein Talent, dialogsicher und plastisch zu erzählen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mathias-meyer-langenhoff-veroeffentlicht-jugendkrimi-261298.html