Massenschlägerei: Ermittlungen werden langwierig

ow Nordhorn. Nachdem es am Samstagabend in Nordhorn zu Massenschlägerei im Nordhorner Stadtgebiet kam, dauern die Ermittlungen an. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat inzwischen eine eigens für die Bearbeitung der angefallenen Straftaten eingerichtete Ermittlungsgruppe ihre Arbeit aufgenommen.

Zunächst sind die Beamten damit beauftragt, die Hintergründe aufzuarbeiten und sämtliche Tatverdächtige ausfindig zu machen. Zeugen werden daher weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden. Mit der Veröffentlichung erster Ermittlungsergebnisse wird in den kommenden Wochen gerechnet.

Am Sonnabend waren gegen 20.30 Uhr etwa 40 Männer – einige davon mit Baseballschlägern, Teleskopschlagstöcken und Messern bewaffnet – an der Kreuzung Bentheimer Straße/Ecke Wehrweg aufeinander losgegangen. Es soll sich dabei um Angehörige zweier ortsansässiger libanesischer und irakischer Großfamilien gehandelt haben. Die Polizei musste ein Großaufgebot einsetzen, um die Schlägerei zu beenden. Es gab mehrere Verletzte, darunter auch zwei Polizisten.

Massenschlägerei auf offener Straße

Zwei Gruppen haben sich am Samstagabend auf der Bentheimer Straße eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Die Polizei musste einschreiten, erste Personen wurden festgenommen.