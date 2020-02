Martin Sonneborn mit „Krawall & Satire“ in Nordhorn

Nordhorn Der Satiriker Martin Sonneborn ist am Dienstag, 31. März, in der Alten Weberei in Nordhorn zu sehen. Dort präsentiert er sein Programm „Krawall & Satire“. „Ein Abend mit Martin Sonneborn ist ein ganz unaufgeregtes Multimediaspektakel mit lustigen Filmen und brutaler politischer Agitation zugunsten der PARTEI, die in Deutschland immer noch unbemerkt nach der Macht greift“, heißt es in der Ankündigung.

Einlass ist an diesem Abend um 19 Uhr, das Programm fängt um 20 Uhr an. Karten gibt es unter anderem auf eventim ab 18 Euro, zuzüglich Gebühren.