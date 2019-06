Marlbork zeigt die Marienburg in Nordhorn

Nordhorn Im Beisein von Malborks Bürgermeister Marek Charzewski wird am kommenden Freitag, 14. Juni, um 17 Uhr die Ausstellung zur Marienburg in der Stadtbibliothek Nordhorn eröffnet.

Die weiträumige Burganlage aus dem 13. Jahrhundert ist der größte Backsteinbau Europas. Sie war einst der Sitz des Deutschen Ordens. Eine besondere Beziehung zur Malborker Marienburg hat Nordhorn durch seine jahrzehntelange Städtepartnerschaft. „Um der Nordhorner Bevölkerung einen Besuch in der Partnerstadt schmackhaft zu machen, wird am Freitag, 14. Juni, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek die Ausstellung eröffnet“, teilt die Stadtverwaltung in einem Pressebericht mit. Die Ausstellung beinhaltet 26 Exponate. Die Burg wird dabei aus geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Perspektiven in beeindruckenden Bildern dargestellt.

Die Ausstellung wird anschließend bis Mitte Juli in der Stadtbibliothek zu sehen sein. Im Moment hängt die Ausstellung noch in Malborks zweiter deutscher Partnerstadt Monheim und wird dort am Donnerstag abgebaut und direkt nach Nordhorn befördert. Die Ausstellung in Nordhorn wird dann von beiden Bürgermeistern Marek Charzewski und Thomas Berling eröffnet.

Bürgermeister Charzewski nutzt den Besuch in der Partnerstadt auch, um das am Wochenende stattfindende Fest der Kulturen am Kloster Frenswegen zu besuchen, kündigt die Verwaltung an. Das Partnerschaftskomitee der Stadt Nordhorn hat die Partnerstädte Nordhorns eingeladen, sich beim Fest der Kulturen mit Spezialitäten aus der Partnerstadt darzustellen. Neben einem Besuch aus Polen gibt es auch Besucher aus Italien (Rieti), Frankreich (Montivilliers) und den Niederlanden (Coevorden).