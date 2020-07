Nordhorn Für Freitag, 31. Juli, kündigt die Stadt Nordhorn Markierungsarbeiten am Kreisverkehr am Gildehauser Weg an, die zeitweise Verkehrseinschränkungen mit sich bringen. Der Kreisverkehr bleibt aber grundsätzlich in alle Richtungen befahrbar. Die Arbeiten sollen gegen 8.30 Uhr beginnen und im Laufe des Vormittags abgeschlossen werden, heißt es vonseiten der Stadt.