Managerspiel: 33 Schüler vermarkten Fahrräder

Nordhorn Je eine Woche lang schlüpften die 33 Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Managern fiktiver Unternehmen. In den Geschäftsräumen der Kreissparkasse hatten sie – aufgeteilt in je drei Gruppen – ein innovatives Produkt zu entwickeln, dieses auf den Markt zu bringen und sich gegen ihre Mitbewerber durchzusetzen.

MIG ist ein Wirtschaftsplanspiel, mit dem Schüler der gymnasialen Oberstufe spielerisch wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen lernen. Seit 2008 engagiert sich die Kreissparkasse in Nordhorn als Gastgeberin für das Planspiel, das vom Industriellen Arbeitgeberverband Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim (IAV) gemeinsam mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) veranstaltet wird und einen Beitrag zur Berufsorientierung leistet. „Der Lernortwechsel in die reale Arbeitsumgebung ermöglicht den Schülern einen umfassenden Einblick in die betriebswirtschaftliche Praxis, den sie bisher häufig nur aus einer theoretischen Perspektive betrachtet haben“, so Maik Benölken, Leiter der Personalabteilung der Kreissparkasse.

Die Wochenaufgabe der Nachwuchsmanager bestand darin, innovative und exklusive Produkte zu entwickeln, diese erfolgreich zu vermarkten, um mit dem eigenen Unternehmen Gewinne zu erzielen.

So entschieden sich in der ersten Woche die Schüler der Klasse BGW 1-1 für die Vermarktung von Fahrrädern, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet waren. Kreativ gingen auch die Teilnehmer der BGW 1-2 in der Folgewoche an den Start: Sie entschieden sich für innovative Armbanduhren. Den erforderlichen wirtschaftlichen Input erhielten die Teilnehmer während der Wochen durch den BNW-Spielleiter sowie durch Informationsblöcke, die von Führungskräften aus der Wirtschaft gestaltet wurden.

Die Ergebnisse der MIG-Wochen präsentierten die fiktiven Unternehmen einem ausgewählten Fachpublikum. Eines hatten am Ende die Produktideen aller Gruppen gemeinsam: Die Fahrräder und Armbanduhren der Zukunft werden smart sein und via Smartphone & Co. mit ihrer Umwelt kommunizieren können.