Mammutlehrgang der Feuerwehr vermittelt Wissen im XXL-Format

gn Nordhorn. Die Grundausbildung des Feuerwehrnachwuchses haben die Grafschafter Feuerwehren schon vor vielen Jahren selbst in die Hand genommen. Unter der Regie von Kreisausbildungsleiter Christian Patzki kümmert sich eine große Zahl von Ausbildern aus fast allen Grafschafter Wehren um die Vermittlung feuerwehrtechnischer Grundkenntnisse.

Diesmal jedoch war der kreisweite Lehrgang „Truppmann 1“ etwas besonderes: Fünf Feuerwehrkameradinnen und 75 Feuerwehrkameraden hatten sich zu dem Lehrgang angemeldet, der an fünf Wochenenden die Grundkenntnisse aus Theorie und Praxis der Feuerwehrarbeit vermittelt. Allein die Größe der Lehrgangsgruppe stellte das Ausbilderteam vor besondere Herausforderungen.

Um die Ausbildung dieser 80 Feuerwehranwärter trotzdem intensiv und individuell gestalten zu können, waren insgesamt 46 ehrenamtliche Ausbilder aus den Reihen der Grafschafter Feuerwehren im Einsatz. Sie leisteten dafür zusammen 736 Dienststunden.

„Mehr als 80 Teilnehmer sind eine bis dato nicht dagewesene Größenordnung“, stellte Stefanie Geiger, die für das Feuerlöschwesen im Landkreis zuständige Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung der Kreisverwaltung, bei der Begrüßung der Lehrgangsteilnehmer in den Räumen der Gewerblichen Berufsbildenden Schulen fest. „Das klingt vielversprechend und lässt hoffen, denn es beweist mir, dass die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Grafschaft Bentheim noch keine existenziellen Nachwuchsprobleme haben, wie es sie leider in vielen anderen Regionen gibt.“

Der theoretische Ausbildungsteil dieses Mammutlehrgangs war komplett in die Räume der Berufsbildenden Schule verlegt worden, weil die Lehrgangsräume in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) an der Wietmarscher Straße für eine so große Lehrgangsgruppe nicht ausreichten.

Der praktische Teil wurde in neun Ausbildungsgruppen durchgeführt. Dafür wurden neun Löschgruppenfahrzeuge benötigt, die aus den Feuerwehren des gesamten Kreisgebiets zusammengezogen wurden. Die technische Schulung wurde in Form einer Stationsausbildung abgehalten. Dafür war umfangreiches technisches Gerät nötig das die Ortsfeuerwehr Nordhorn zur Verfügung stellte.

Mit einem großen abschließenden Übungsteil auf dem Gelände der FTZ ging der Lehrgang am vergangenen Sonnabend zu Ende. Alle 80 Teilnehmer haben den Lehrgang erfolgreich absolviert und verstärken ab sofort die Einsatzabteilungen der Feuerwehren.

Kreisbrandmeister Uwe Vernim bedankte sich bei den Teilnehmern für ihre Ausbildungsbereitschaft. Besonders bedankte er sich aber bei Kreisausbildungsleiter Christian Patzki und seinen Ausbildern. Sie hätten ihre Freizeit geopfert, um ihr großes Fachwissen mit den jüngeren Kameraden zu teilen.

Karte