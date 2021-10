Die Malteser haben vielfältige Erfahrungen in der Begleitung und Versorgung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen – sei es im Haupt- oder Ehrenamt, in den Besuchsdiensten, in den niedrigschwelligen Angeboten wie dem „Café Malta“, in der Ausbildung, in den Einrichtungen der Altenhilfe oder auch in den Malteser Krankenhäusern. Foto: Malteser Hilfsdienst