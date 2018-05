Empfehlung - Mai-Kirmes legt erfolgreichen Start am Feiertag hin

gd Nordhorn. War das ein Start: Schon am vorgezogenen Eröffnungstag der Maikirmes drängten sich gestern tausende Besucher zwischen den Fahrgeschäften auf dem Neumarkt. Mitten in der Menge: Etliche Ratsmitglieder und die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt, Silvia van den Berg. Sie eröffnete das größte Volksfest der Region kurz nach 15 Uhr an der Losbudenbimmel bei „idealem Wetter und tollen Rahmenbedingungen“. Ein Sonderlob ging an Marktmeister Heinz-Günther Tschech, der für einen reibungslosen und schnellen Aufbau der Rummelattraktionen gesorgt hatte. Für Werner Wegener, den Vorsitzenden des Schaustellerverbandes, gab‘s ebenfalls keinen Grund zu klagen: „Wir haben es wieder geschafft, und auch unsere Familien freuen sich, hier in Nordhorn zu sein.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mai-kirmes-legt-erfolgreichen-start-am-feiertag-hin-235573.html