Mit einer Mahnwache vor dem Stadtbrunnen an der Lingener-Torbrücke hat die Notgemeinschaft Nordhorn-Range auch in diesem Jahr wieder an die Gefahren des Übungsbetriebs auf dem Luftwaffenschießplatz erinnert. Die Vorstandsmitglieder Günter Roelofs (links) und Wilhelm Jessing präsentierten dabei einige Übungsbomben, die in den vergangenen Jahrzehnten bei Fehlwürfen im Umfeld der Range niedergingen. Foto: J. Lüken