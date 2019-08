Empfehlung - Magische Momente bei der Zelt-Gala des Straßenkulturfestes

Nordhorn Sie können Wasser in Wein verwandeln, beherrschen die Kunst der Gedankenübertragung, sprengen das Vorstellungsvermögen und entziehen sich konsequent der Vernunft. Am wichtigsten aber: Es gelingt ihnen, ein gut 500-köpfiges Publikum für zweieinhalb Stunden aus dem nüchternen Alltag zu entführen. Neun Könner ihres Fachs haben am Donnerstagabend das Zirkuszelt auf dem Nordhorner Neumarkt-Parkplatz in eine Wohlfühl-Oase verwandelt. Bei der Sparkassen-Gala zum Auftakt des Internationalen Straßenkulturfestes erfüllte sich das Motto dieser außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe in besonderem Maße: Nordhorn staunt und lacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/magische-momente-bei-der-zelt-gala-des-strassenkulturfestes-315968.html