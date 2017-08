Männer überfallen Frau in Nordhorn

gn Nordhorn . Eine 24-Jährige ist an der Euregiostraße in Nordhorn von zwei Männern überfallen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr. Wie die Polizei jetzt meldet, war die junge Frau auf dem Heimweg und unterwegs zur Bushaltestelle an der Pestalozzistraße. Von dort wollte sie einen Bus in Richtung Neuenhaus nehmen. Plötzlich wurde die 24-Jährige von zwei Männern überfallen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund eines Radfahrers, der den Fahrradweg in Richtung Postdamm entlang fuhr, haben die beiden Männer von der Frau abgelassen. Sie sollen in Richtung Grasdorfer Straße geflohen sein. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen, insbesondere der Radfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.

