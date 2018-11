Männer bedrohen 30-Jährigen in Nordhorn mit Messer

Nordhorn Freitagabend kam es gegen 23.30 Uhr vor einem Café an der Hagenstraße zu einer Auseinandersetzung mit versuchter Körperverletzung. Nach Polizeiangaben sprach ein 30-Jähriger drei jungen Männer an, weil sie sich auf seinem Parkplatz aufhielten. Die dunkelhäutigen Männer reagierten daraufhin äußerst aggressiv, der Mann brachte sich in Richtung eines Cafés in Sicherheit. Die Männer folgten dem 30-Jährigen und versuchten, ihn mit einem Messer zu verletzen. Das Opfer konnte sich in das Café retten - der Mann wurde nicht verletzt. Im Anschluss warf einer der Täter ein Werbeschild in ein Schaufenster und zerstörte so die Scheibe. Die Täter flüchteten in Richtung ZOB. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen von der Polizei angetroffen und überprüft. Ob sie für die Tat verantwortlich sind, müssen nun weitere Ermittlungen klären.

Bei ihrer Flucht haben die Täter die Scheibe einer Bar in der Hagenstraße zerstört. Foto: Hamel