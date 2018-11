Empfehlung - Mädchen lernen, sich selbst zu behaupten

Nordhorn In Zusammenarbeit mit der Jugendschutzbeauftragten des Landkreises Grafschaft Bentheim und dem Kreissportbund–Sportjugend bietet die Beratungsstelle Hobbit einen Selbstbehauptungskursus für Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren an. In einer Gruppe von 14 Mädchen lernen sie, sich zu wehren. Der zweitägige Kursus wird am Freitag, 2. November, von 15 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 3. November, von 9 bis 14 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Bookholt an der Berglandstraße unter der Leitung von Jessica Salecker-Magner, Wen-Do Trainerin und Mitarbeiterin beim DKSB in Rheine angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/maedchen-lernen-sich-selbst-zu-behaupten-263949.html