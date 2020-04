/ Lesedauer: ca. 2min Lutheraner in Nordhorn feiern Ostern mit Fotos der Gemeinde

Die lutherische Kirchengemeinde in Nordhorn will Ostern nicht auf den Blick in die Gesichter ihrer Gemeindemitglieder verzichten. Kontaktverbot und Hygienebestimmungen bleiben davon jedoch unberührt. Stattdessen setzt die Kirche auf Platzhalter.