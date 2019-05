Luisa Kües holt im Bundeswettbewerb die Silbermedaille

Nordhorn Luisa Kües vom Gymnasium Nordhorn hat bei der Deutsche Neurowissenschaften Olympiade einen hervorragenden zweiten Platz belegt. In vier Teilprüfungen mussten die Teilnehmer ihr Wissen über das Fachgebiet Neurobiologie in englischer Sprache unter Beweis stellen. Den Beginn bildete wie immer ein Multiple Choice Test mit 20 Fragen. Im anschließenden neuroanatomischen Test waren die Teilnehmer aufgefordert, Teile des Gehirns oder mikroskopische Präparate richtig zuzuordnen. Im dritten Teil, der sogenannten „Sprint Section“, mussten die Teilnehmer ihnen gestellte Fragen innerhalb von zehn Sekunden beantworten. Beim letzten Teil, der Patientendiagnose, wurden den Teilnehmern mehrere kurze Filme von Patienten gezeigt. Die Aufgabe bestand nun darin, Diagnose zu stellen, je einen weiteren Test zur Überprüfung dieser Diagnose vorzuschlagen und Therapieansätze zu benennen. Aus diesen vier Teiltests wurden die Sieger ermittelt. Luisa Kües, bereits Gewinnerin des Regionalwettbewerbs in Bonn, belegte den 2. Platz knapp vor der Bundessiegerin, die bereits den Regionalwettbewerb in Heidelberg für sich entschieden hatte.

Als Preis erhielt sie neben der Urkunde, Medaille, einem Buch und Schmuck mit Neuronen zudem einen Gutschein für die Teilnahme an einem zweiwöchigen Neuro-Camp in München.