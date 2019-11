Loser Fenstersturz löst in der Innenstadt THW-Einsatz aus

Mit neun Helfern und zwei Fahrzeugen war das Technische Hilfswerk (THW) am Montagnachmittag im Einsatz. Der Grund: An einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hagenstraße drohte ein gemauerter Fenstersturz auf die Straße zu stürzen.