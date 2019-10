Empfehlung - Lohn für Thorsten Boomhuis: Eintrag ins Goldene Buch

Nordhorn Der Tischtennis-Weltmeister für Parkinson-Erkrankte 2019, Thorsten Boomhuis, hat sich gestern in das Goldene Buch der Stadt Nordhorn eingetragen. Sichtlich bewegt nahm der 45-jährige Sportler die Ehrung durch seine Heimatstadt an. „Beim Tischtennisspielen bin ich immer ganz ruhig, aber jetzt bin ich doch ganz schön aufgeregt“, sagte Boomhuis vor der Unterschrift. Der Unternehmensjurist hatte vor einigen Tagen an der Tischtennis-Weltmeisterschaft New York teilgenommen und im Westchester Table Tennis Centre in Pleasantville mit seinem deutschen Teamkollegen Holger Teppe Gold im Doppel gewonnen. Hinzu kam noch eine Silbermedaille in seiner Einzel-Klasse (die GN berichteten).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lohn-fuer-thorsten-bloomhuis-eintrag-ins-goldene-buch-325043.html