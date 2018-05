Empfehlung - Lockvögel lassen Pfauen in Nordhorn-Stadtflur kalt

Nordhorn. Sonnabendnachmittag, ein Feld hinter dem Rotdornweg in Stadtflur: Mit jeweils einem Feldstecher ausgerüstet, halten Berthold Bartels und Dirk Suddendorf Ausschau nach den anscheinend wilden Pfauen, über die sich die Anwohner im Rotdornweg seit Wochen beschweren. Die bunten fasanenartigen Vögel sehen zwar prächtig aus, mit ihrem Kot und auf der Suche nach Futter verunstalten sie aber die Gärten der Anwohner (die GN berichteten). Zehn dieser Exemplare stolzieren umher und sitzen sogar auf den Tischen. Kommt hinzu: In der Paarungszeit sorgten die Pfauen in den vergangenen Tagen mit ihren lauten Rufen für schlaflose Nächte bei Berthold Bartels und seinen Nachbarn. „Wir konnten nicht mehr mit offenem Fenster schlafen“, berichtet Bartels. Die Pfauen übernachten auf Bäumen einige hundert Meter von der Siedlung entfernt in rund zehn Meter Höhe. Für die Tiere fühlt sich bislang niemand zuständig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lockvoegel-lassen-pfauen-in-nordhorn-stadtflur-kalt-235230.html