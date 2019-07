Empfehlung - Loch in der Euregiostraße fast wieder verfüllt

Nordhorn Arbeiter haben am Mittwoch das Loch in der Fahrbahn der Euregiostraße untersucht und verfüllt. Jetzt ist auch der die Ursache für das rund 50 Zentimeter breite wie tiefe Loch in der Straße ausgemacht: Nach Angaben eines Kreissprechers ist Bauschutt unter der Straße verrutscht. Dieser wurde vor Jahren verwendet, um Hohlräume zwischen zwei unter der Asphaltdecke verlaufenden Kanälen zu füllen. Als sich der Bauschutt verlagerte, entstand das Loch in der Fahrbahndecke. Die Euregiostraße musste daraufhin am Sonntagabend zwischen dem Ootmarsumer Weg und der Losserstraße gesperrt werden. Nachdem das Loch wieder verfüllt und der Boden verdichtet wurde, soll der betroffene Streckenabschnitt am Donnerstag asphaltiert werden. Voraussichtlich am Freitag kann die Euregiostraße wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilt der zuständige Landkreis mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/loch-in-der-euregiostrasse-fast-wieder-verfuellt-310692.html