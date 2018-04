Empfehlung - Lkw-Panne lässt Verkehr auf Nordhorner Osttangente stocken

sb Nordhorn. Ein geplatzter Reifen hat am Freitagvormittag einen Lastwagen auf der Umgehungsstraße in Nordhorn gestoppt. Das Fahrzeug steht auf der Osttangente nahe der Abfahrt in Richtung Bad Bentheim. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lkw-panne-laesst-verkehr-auf-nordhorner-osttangente-stocken-233191.html