Nordhorn. Am 9. Dezember 1988 schrieb der Bestseller-Autor Sten Nadolny: „Es war ein schöner Leseabend und ein noch schöneres Gespräch danach, und die Buchhändlerin ist gegenteiliger Behauptung unverwechselbar.“ Besagter Leseabend fand in einer gerade neu gegründeten Buchhandlung an Nordhorns Hagenstraße statt, und mit der unverwechselbaren Buchhändlerin war die junge Chefin und leidenschaftliche Buchfreundin Viola Taube gemeint. Die damals 30-jährige Jungunternehmerin, der Nadolny das dicke Kompliment ins Gästebuch schrieb, hatte einen bleibenden Eindruck auf ihn hinterlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/literaturbegeisterung-hat-in-nordhorn-einen-namen-221537.html