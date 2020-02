Empfehlung - Lions unterstützen Kinderabteilung der Euregio-Klink

Nordhorn Die Gesundung eines Kindes im Krankenhaus hängt neben der medizinischen Betreuung auch von den Rahmenbedingungen ab, in denen die Patienten den Aufenthalt erleben. “Viele wichtige Dinge sind in der ganzheitlichen Betreuung Kinder und Jugendlicher nicht durch die Krankenkassen finanziert und fallen sehr schnell in Vergessenheit beziehungsweise dem Sparzwang zum Opfer“, weiß der Förderverein Kinderklinik Nordhorn, der im Jahr 2008 gegründet wurde. Klassisches Beispiel ist der Krankenhaus-Clown. Doch der Bogen der Förderungen ist weit und geht bis zu Fortbildungen für die Betreuung junger Patienten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lions-unterstuetzen-kinderabteilung-der-euregio-klink-344787.html