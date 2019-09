Empfehlung - Lions-Clubs sammeln Brillen bei Nordhorner Oktober

Nordhorn Wie in den vergangenen Jahren werden auch am kommenden Wochenende die drei Grafschafter Lions-Clubs mit einem Stand auf dem Nordhorner Oktober vertreten sein. Die Besucher können Zwiebelkuchen und Federweißer genießen, der Reinerlös aus dem Verkauf wird gespendet an den Mühlenhof in Brandlecht, ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lions-clubs-sammeln-brillen-bei-nordhorner-oktober-320311.html