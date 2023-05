© Westdörp, Werner

In dem Grünbereich in der unteren Mitte des Fotos könnte - vorbehaltlich der Architektenpläne - das Gebäude für das CBB-Lernzentrum entstehen. Rechts unten im Bild: Das Jugendzentrum, der Flachbau in der Mitte ist die jetzige Cafeteria. Foto: Westdörp