Letzter Bauabschnitt am Blankekreisel beginnt Montag

Am Montag wird planmäßig mit dem letzten Bauabschnitt am Kreisverkehr des Gildehauser Weges in Nordhorn begonnen. Dann wird nach Mitteilung der Stadt der südliche Anschluss des Blankekreisels an den Gildehauser Weg in Richtung Gildehaus gesperrt.