Empfehlung - Letzte Karten für Straßenkulturfest-Varietégalas

Nordhorn Am Sonnabend, 1. September, 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 2. September, 14 bis 18 Uhr, wird die Innenstadt zur großen Kulisse für das „Internationale Straßenkulturfest Nordhorn staunt und lacht“. Wer von der guten Unterhaltung auf sieben Bühnen nicht genug bekommen kann, der hat nun noch einmal die Chance, im freien Vorverkauf die begehrten Eintrittskarten für eine der exklusiven Varieté-Abende am Freitag, 31 August, oder Sonnabend, 1. September, ab 20 Uhr im Zirkuszelt auf dem Neumarkt zu ergattern. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/letzte-karten-fuer-strassenkulturfest-varietegalas-245710.html