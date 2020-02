/ Lesedauer: ca. 2min Lesung: Mein Leben in drei Kisten

Vor dem Hintergrund des zunehmend bewussteren Umgangs mit der Natur ist Verzicht ein wichtiges Thema. Am 18. Februar wird die Journalistin Anne Weiss ihr Buch „Mein Leben in drei Kisten in der Nordhorner Stadtbibliothek vorstellen. Ein Erfahrungsbericht.