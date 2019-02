Empfehlung - Lesung: Klaus-Peter Wolf begeistert mit „Ostfriesennacht“

Nordhorn Urlesung in Nordhorn: Der Erfolgsautor Klaus-Peter Wolf las Abschnitte aus dem gerade erschienenen 13. Krimi seiner Ostfriesenreihe: „Ostfriesennacht“ (Frankfurt a.M., 2019, Fischer-Taschenbuch Verlag; 480 Seiten; 10,99 Euro). Saal 1 der Alten Weberei, in die der Veranstalter Thalia-Bücherei Nordhorn geladen hatte, war bis zum letzten Platz mit erwartungsfrohem Publikum gefüllt. Der Bestsellerautor und Drehbuchschreiber, der seine eigenen Bücher einliest, hat eine starke Fan-Gemeinde, und die wollte sich die Lesepremiere des neuen Ostfriesenkrimis nicht entgehen lassen; zumal er mit seiner Frau, der Kinderbuchautorin und Liedermacherin Bettina Göschl, auftrat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lesung-klaus-peter-wolf-begeisterte-mit-ostfriesennacht-283146.html