Lesen ist für fast 5000 Erwachsene in Nordhorn ein Problem

Nordhorn Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, im Büro E-Mails verschicken – für knapp 5000 Erwachsene in Nordhorn sind diese Alltagshandlungen kaum zu überwindende Hürden“, teilt der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) mit. Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt das „Alfa-Mobil“ des BVAG am Donnerstag, 27. September, von 14 bis 19 Uhr vor die Stadtbibliothek auf dem Büchereiplatz. „Viele Menschen sprechen uns spontan an und informieren sich über Kursangebote vor Ort“, sagt Projektleiter Tim Henning. Deshalb arbeitet das bundesweit tätige Projekt mit lokalen Ansprechpartnern zusammen. In Nordhorn sind es die Familienbildungsstätte und die Stadtbibliothek .

„Die besten Botschafter für Kurse sind natürlich Kursusteilnehmer selbst“, sagt Projektmitarbeiterin Juliane Averdung: „Deshalb werden viele der Aktionen von (ehemaligen) Betroffenen begleitet. Viele erzählen, dass sie lange gebraucht haben, bis sie sich zum Lernen in einem Kursus entschlossen haben. Im Kursus werden sie nicht nur sicherer im Lesen und Schreiben, sondern steigern auch ihr Selbstvertrauen.“

Im „Alfa-Mobil“ informieren die Mitarbeiter des BVAG im Rahmen der Kampagne „Nur Mut. Der nächste Schritt lohnt sich.“ zum Thema Analphabetismus in Deutschland. Mit der Aktionen sollen Betroffene direkt und auch indirekt über eine breite Öffentlichkeit angesprochen werden. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Träger des Projektes ist der BVAG. Der Verein bedient das aus TV-Werbespots bekannte „Alfa-Telefon“ und pflegt eine bundesweite Kursusdatenbank. Zudem fördert er in zahlreichen weiteren Projekten das Lesen und Schreiben. Die Vereinsarbeit wird durch Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Verkaufserlöse finanziert. Ernst Klett Sprachen sowie zahlreiche weitere Kooperationspartner unterstützen den Verband.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.alfa-mobil.de oder auf dem Info-Portal des BMBF unter dem Link www.mein-schlüssel-zur-welt.de/ erhältlich.