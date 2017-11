Empfehlung - Lesefüchse-Ausbildung beeindruckt in Hannover

gn Nordhorn/Hannover. Unter dem Motto „Peer to Peer: Kinder und Jugendliche als Akteurinnen und Akteure in der Leseförderung“ fand in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, der Landesbibliothek in Hannover, die Herbstakademie statt. Veranstalter ist die Akademie für Leseförderung Niedersachsen, die Lesefreude weckt, Lesekompetenz stärkt und das Lesen fördert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lesefuechse-ausbildung-beeindruckt-in-hannover-214704.html