Leseaktion für Vorschulkinder, Eltern und Kindergärten

Nordhorn Am Samstag, 14. März, laden die Stadtbibliothek Nordhorn und ihre ehrenamtlichen Vorlesepatinnen von 10 bis 13 Uhr zum zweiten Bilderbuchsamstag ein. Das Angebot richtet sich an Vorschulkinder, Eltern und Kindergärten.

An diesem Samstagvormittag stehen die jüngsten Leser ganz im Mittelpunkt des Bibliotheksgeschehens. Vorlesepatinnen lesen durchgehend Geschichten vor. Neben Deutsch wird auch auf Türkisch, Polnisch und Spanisch vorgelesen. Daneben stehen Bastel- und Spielaktionen sowie ein Theaterstück auf dem bunten Programm. Alle Aktionen stehen unter dem Oberthema „Gefühle“. Unter dem Motto „Mit Bilderbüchern wächst man besser“ stehen Eltern und Kindergärten an diesem Vormittag erfahrene Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Ein großer Bilderbuchtisch mit Klassikern und Neuerscheinungen lädt außerdem zum Stöbern und Ausleihen ein. Mit dem Angebot des zweiten Bilderbuchsamstags bietet die Stadtbibliothek Nordhorn ein weiteres Mal einen wichtigen Baustein im Bereich der Leseförderung für die Kleinsten, für junge Familien und Kindergärten an. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.