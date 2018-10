Empfehlung - „Les Amis“ gewinnen den „1. Grafschafter Music Award“

Nordhorn Viele Menschen stehen am vergangenen Freitag um den Imbissstand vor der Grafschafter Autozentrale herum, während drinnen noch alles für die Musiker aufgebaut wird. In der Halle, in der sonst die Fahrzeuge des Autohauses Krüp ausgestellt sind, warten Stehtische und einige Sitzgelegenheiten auf die Gäste: Anlässlich des 65. Firmen-Geburtstages veranstaltet Krüp den ersten „Grafschafter Music Award“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/les-amis-gewinnen-den-1-grafschafter-music-award-263428.html