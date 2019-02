Leichtathletik Club Nordhorn bestätigt Vorstand

Nordhorn Bei dieser Wahl symbolisierten die Mitglieder ihre Zufriedenheit mit der geleisteten Arbeit des Vorstandes und bestätigten alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern. Danach bleibt die seit vier Jahren als Vorsitzende und gleichzeitig als Übungsleiterin tätige Gabriele Smemann weiterhin Vorsitzende der gegenwärtig 127 Mitglieder und Mitglied im Gesamtvorstand des LCN. Ihr Stellvertreter ist wie bisher Berthold Burke. Alle weiteren Vorstandsmitglieder Willi Tiltmann, Irma Brinkers, Hermine Schinz und Aleida Burke bleiben dem Vorstand erhalten. Marie-Luise Klemp wurde als Schriftführerin wiedergewählt. Satzungsgemäß musste Helga Hennekes als Kassenprüferin ausscheiden. Dafür wurden neu gewählt Hermann Freese und Gisela Knüver.

In ihrem Rechenschaftsbericht konnte Gabriele Smemann mit Stolz auf den im Jahr 2017 erworbenen „Stern des Sports“ hinweisen, bei dem ihre Sportgruppe unter 22 Grafschafter Vereinen den dritten Platz belegte und bei einer Verleihungsveranstaltung in Berlin ein Preisgeld von 500 Euro erhalten hatte.

Ferner führte sie neben den wöchentlich stattfindenden Sportaktivitäten in der Sporthalle der Ludwig-Povel-Schule die im Anschluss daran stattfindende Wassergymnastik im angrenzenden Lehrschwimmbecken, das wöchentliche Krafttrainingsangebot im Kraftraum bei der Kreissporthalle und das Freibadbaden in den Sommermonaten an. Neuerliches Angebot der LCN-Senioren ist an jedem Dienstag von 16 bis 17 Uhr ein Tanzkursus in der Grundschule Blanke an der Klarastraße mit Standardtänzen, lateinamerikanischen Tänzen bis hin zu Discofox. Als erfreulich bezeichnete die Vorsitzende die positive Resonanz mit 24 neuen Mitgliedern aufgrund einer Werbung. Der 2. Vorsitzende Burke berichtete von den alle 14 Tage stattfindenden Radtouren von etwa 40 bis 45 Kilometern Länge, die „jeweils auf gut ausgebauten Radwegen durch das deutsch-niederländische Grenzgebiet führen“.

Als Vertreter des LCN-Gesamtvorstandes überbrachte Reinhold Volken Glückwünsche und Grüße und dankte der Seniorenabteilung und besonders deren Vorstandsmitgliedern für die seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit, die immer wieder bei der Mithilfe bei der „Nordhorner Meile“, dem Hallensportfest und bei sonstigen Wettkämpfen des LCN und bei der jährlichen Zuwendung für die Jugendarbeit des LCN ausgedrückt wird.

In ihrem Ausblick unterstrich die Vorsitzende Smemann die große Bedeutung der regelmäßigen Sportausübung der älteren Generation mit einem gezielten Herz-Kreislauf-Training, einer rückenschonenden Wirbelsäulengymnastik mit vielen Gleichgewichtsübungen zur Stärkung des Rückens und der Muskelkraft.